ABD afişi taze yayınlanan ve merakla beklenen “Kaygı”dan ilk teaser yarın ilk kez Bant Mag.’de!

Geçtiğimiz ay Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve festivale Türkiye’den seçilen tek film olan, Ceylan Özgün Özçelik imzalı Kaygı’nın merakla beklenen ilk teaser’ı yarın ilk kez Bant Mag.’de!

Berlinale’nin Panorama bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkan ve büyük ilgiyle karşılanan Kaygı, 12 Mart Pazar günü de Amerika’nın en ünlü bağımsız film festivallerinden South by Southwest’te izleyicisiyle buluşacak. Filmin taptaze Amerika afişi de festivale dört gün kala yayınlandı. Kaygı‘nın Berlinale afişine de imzasını atan Dilde Mahalli’nin tasarımı olan yeni afişle birlikte, filmden ilk görüntüler de yarın ilk kez Bant Mag. aracılığıyla yayınlanacak.

Unutma-unutturma temalı KAYGI, geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatıyor. Daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke, KAYGI ile ilk kez bir psikolojik gerilim filminde başrolü üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.

İstanbul Film Prodüksiyon’un (IFP) yapımcılığını, Armağan Lale (Filmada) ve filmin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik’in (EHY Film) ortak yapımcılığını üstlendiği KAYGI, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk film yapım desteği almıştı.