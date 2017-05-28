Abidin Dino’nun edisyonlu eserleri, 17 Haziran’a dek Soul’n Art’ta

Sanat tarihinin gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden Abidin Dino’nun 10 farklı eserinin yer aldığı Soz İzler sergisi, Beşiktaş’taki Soul’n Art’ta ziyaretçiler ile buluşacak.

İstanbul’a ilk kez 60’lı yılların başlarında verdiği sergi sebebiyle gelen Abidin Dino, ilerleyen yıllarda Ankara, İzmir gibi şehirlerde de sergiler açmıştı. Bu kez Soul’n Art’ta Son İzler ismini taşıyan sergiyle ziyaretçilerle buluşacak eserler, on farklı edisyonlu serigrafi baskıdan oluşuyor. 17 Haziran’a kadar görülebilecek ve satın alınabilecek eserlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.