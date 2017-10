Adam Driver, Spike Lee’nin yöneteceği “Black Klansman” filminde

Ku Klux Klan’a karşı 1978 yılında operasyon düzenleyen bir polisin gerçek hikayesini konu edecek Black Klansman filminin oyuncu kadrosuna Adam Driver katıldı.

Spike Lee’nin yönetmenliğini üstleneceği film, ana karakter olan Ron Stallworth’un yazdığı otobiyografik kitaptan sinemaya uyarlanıyor. Siyahi bir polis olan Stallworth, KKK’ın içine sızmak için yaptığı telefon görüşmelerinde kendini bir beyaz üstünlükçü olarak tanıtır ve görüşmelere de başka bir polisi kendisi olarak gönderir. Zamanla klanın içinde önemli bir konuma yükselen Stallworth, KKK ile yaşadıklarını 2014 yılında kitaplaştırmıştı.

Filmde başrolde izleyeceğimiz oyuncu da Denzel Washington’ın oğlu John David Washington olacak. Black Klansman‘ın oyuncu kadrosuna katılan Adam Driver da Flip isimli cesur, anti-sosyal ve kendini adamış bir polisi canlandıracak.

Adam Driver’ı yakında izleyeceğimiz filmler arasında yeni Star Wars filmi The Last Jedi‘yla birlikte Leos Carax imzalı müzikal Annette, Sylvester Stallone’un hem yöneteceği hem de başrolünde oynayacağı roman uyarlaması Tough as They Come ve Terry Gilliam’ın merakla beklenen yeni filmi The Man Who Killed Don Quixote bulunuyor.