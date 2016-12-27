Adult Swim, “Rick and Morty”nin üçüncü sezonundan ilk görüntüleri paylaştı

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden canlı yayın yapan Adult Swim ekibi, sıra dışı animasyon serisi Rick and Morty‘nin önümüzdeki aylarda yayınlanacak üçüncü sezonundan ilk görüntüleri paylaştı.

Henüz animasyon çalışmaları tamamlanmamış olan kısa bir sahneyi Rick and Morty hayranlarıyla paylaşan Adult Swim ekibi, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapmadı. Son yılların en çok konuşulan animasyon serilerinin başında gelen Rick and Morty‘nin yaratıcılarından biri olan ve iki ana karakteri birden seslendiren Justin Roiland’ın sesinin duyulduğu ama henüz renklendirilmemiş olan sahneyi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.