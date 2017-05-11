Adult Swim’den dream pop derlemesi: “Luxe”

Komedi portalı Adult Swim’in son yıllarda müzisyenlerle yaptığı işbirliklerinin en yeni halkası internetteki yerini aldı. Adult Swim’in Luxe isimli dream pop derlemesinde Toro Y Moi, Neon Indian, Wye Oak ve MÚM gibi isimler bulunuyor.
15 şarkılık derlemeyi aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilir; şarkı listesini de en aşağıda görebilirsiniz.
Neon Indian – Theme For A Dream (Pt. 1 & 2)
Wye Oak – Wave is Not the Water
Paloma – Blue Paradise
Deep Shoq – Endlessness
Kllo- Predicament
Sassyblack – What We Gonna Do
Starchild & The New Romantic – Only If U Knew
Tei Shi – One Thing
Active Child – Cruel World
Feathers – Cover You
Men I Trust – You Deserve This
High Highs – Saint Marie
The Mountain Goats – Elsa From Rialto
MÚM – Frozen Lake
Toro Y Moi – Spring