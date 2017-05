Adult Swim’den dream pop derlemesi: “Luxe”

Komedi portalı Adult Swim’in son yıllarda müzisyenlerle yaptığı işbirliklerinin en yeni halkası internetteki yerini aldı. Adult Swim’in Luxe isimli dream pop derlemesinde Toro Y Moi, Neon Indian, Wye Oak ve MÚM gibi isimler bulunuyor.

15 şarkılık derlemeyi aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilir; şarkı listesini de en aşağıda görebilirsiniz.

Neon Indian – Theme For A Dream (Pt. 1 & 2)

Wye Oak – Wave is Not the Water

Paloma – Blue Paradise

Deep Shoq – Endlessness

Kllo- Predicament

Sassyblack – What We Gonna Do

Starchild & The New Romantic – Only If U Knew

Tei Shi – One Thing

Active Child – Cruel World

Feathers – Cover You

Men I Trust – You Deserve This

High Highs – Saint Marie

The Mountain Goats – Elsa From Rialto

MÚM – Frozen Lake

Toro Y Moi – Spring