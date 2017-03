3 Mart’ta Together We Collide isimli yeni EP’sini yayınlayan Ah! Kosmos, LAFAWNDAH düeti “From The Land Below” için hazırlanan kliple karşımızda.

Yerli elektronik müzik sahnesinin en üretken isimlerinden olan Ah! Kosmos’a, “From The Land Below” parçasında eşlik eden isimlerden biri de Gevende üyesi Serkan Emre Çiftçi. Gentlemen Visuals imzası taşıyan yeni Ah! Kosmos klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.