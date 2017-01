Ahmet Ali Arslan ve Yank, 19 Ocak akşamı Bant Mag. Havuz’da

Kısa aralıklarla yayınladığı Su Akar Deli Bakar ve Bahara Övgü EP’leri ve canlı performanslarıyla yerli sahnenin son yıllarda dikkat çeken müzisyen ve bestecilerinden biri olan Ahmet Ali Arslan ve İstanbul’daki ilk konserini geçtiğimiz hafta sonu Demonation Festivali kapsamında veren, ilk albümünü Who Are We Who We Are aracılığıyla yayınlayan Yank, akustik konserleriyle 19 Ocak akşamı Bant Mag. Havuz’da olacak.

Amerika’da aldığı üniversite eğitimi sırasında özellikle Türkiye’nin müzikal birikimiyle içli dışlı olmaya başlayan ve kendi bestelerini de yapmaya başlayan Ahmet Ali Arslan, yayınladığı iki EP’de de akıcı ve akılda kalıcı melodiler eşliğinde kurgulanmış şarkılara yer verdi. Şu sıralar ilk solo albümü üzerine çalışmalarını sürdüren Ozan Sarohan eşliğinde akustik performansıyla Bant Mag. Havuz’da sahne alacak olan Ahmet Ali Arslan’ın son EP’si Bahara Övgü‘de yer alan “Zeytinyağı” parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Nekizm ve Pitohui gruplarıyla tanınan Yankı Bıçakçı’nın solo projesi olan Yank, müzisyenin müzik üzerine yüksek lisans yaptığı Utrecht’te hayata geçti. Kendi odasında, her şeyi kendi başına çalarak kaydeden Bıçakçı’nın Yank isimli solo projesinin ilk albümü I/I, geçtiğimiz günlerde Who Are We Who We Are aracılığıyla dijital platformlarda yayınlandı. Konser verdiği mekana göre farklı formatlarda dinleyicilerinin karşısına çıkan Yank, Bant Mag. Havuz’daki konserinde Ertuğrul Güney eşliğinde sahnede olacak.

Kapı açılış: 20:00

Yank: 20:30

Ahmet Ali Arslan: 21:30

Bilet: 20 TL

Biletler konser günü kapı açılış saati itibariyle Bant Mag. Havuz / Bina’dan edinilebilir.

Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.