Ai Weiwei’nin mülteci kampı temalı sergisinden ilk görüntüler

Geçtiğimiz yıl çeşitli mülteci kamplarını ziyaret eden çağdaş dönem sanatçılarından Ai Weiwei, Prag’da açılan sergisinde mülteci temalı enstelasyonları ile yer alıyor.

Çinli sanatçı Ai Weiwei, geçtiğimiz yıl mülteci kamplarına gitmesinin ardından, mültecilerle ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştı. The Law of Journey ismini taşıyan sergide yer alan belki de en ihtişamlı tasarımlardan biri yüzleri olmayan 258 mültecinin yer aldığı 70 metre uzunluğundaki havada asılı olan bot oldu. Mülteci kamplarında şahit olduğu kıyafet detaylarını da kendine has bir şekilde tasarladığı enstelasyonla sergileyen Ai Weiwei’nin sergisi, önümüzdeki yıl ocak ayına kadar ziyaret edilebiliyor. Sergiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.