Al Capone’un yükseliş yıllarını konu eden “Gangster Land”den fragman

Timothy Woodward Jr.’ın yönetmenliğini üstlendiği Gangster Land, Al Capone’un sağ kolu Jack McGurn’ün gözünden ünlü gangsterin yükselişini konu ediyor. Sean Faris, Milo Gibson ve Peter Facinelli gibi isimlerin rol aldığı filmden yeni bir fragman geldi.

Al Capone’u Mel Gibson’ın oğlu Milo Gibson’ın canlandırdığı filmde McGurn’ü oynayan isim de Sean Faris oldu. Senaryosu Ian Patrick Williams imzası taşıyan film, eski bir boksör olan McGurn’ün babasının ölümünün ardından mafyaya girmesini ve Al Capone’la birlikte yükselişini gözler önüne seriyor. Bu sene vizyona giren western filmi Hickok‘un da yönetmeni olan Woodward Jr.’ın yönettiği Gangster Land, aralık ayında ABD’de sınırlı sayıda sinema salonunda gösterilecek ve ardından dijital platformlarda görücüye çıkacak.

Filmden yayınlanan yeni fragman ve poster aşağıda görülebilir.