Alex Ross Perry’nin yazıp yönettiği “Golden Exits”ten kısa bir sahne

Listen Up Philip, The Color Wheel ve Queen of Earth gibi filmleriyle tanınan Alex Ross Perry’nin yeni filmi Golden Exits, Brooklyn’de yaşayan iki aile ve aralarındaki dengeleri bozan yabancı bir kadını konu eden bir drama. Filmin başrol oyuncusu Emily Browning’i gördüğümüz kısa bir sahne internette yerini aldı.

Oyuncu kadrosunda Emily Browning, Adam Horovitz, Jason Schwartzmann, Lily Rabe ve Chloë Sevigny gibi heyecan verici isimleri bulunduran film, Sundance ve Berlin film festivallerinin merak uyandıran yapımları arasında yer alıyor. Golden Exits’te portrelenen iki ailenin arasında sorunlar çıkmasına sebep olan Avustralyalı Naomi karakterini canlandıracak Emily Browning’i tek başına şarkı söylerken gördüğümüz sahne aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.