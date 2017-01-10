Alicia Keys ve Kaytranada’dan sürpriz düet: “Sweet F’in Love”

Kasım ayında Here isimli altıncı stüdyo albümünü yayınlayan Alicia Keys, albümden kısa bir süre sonra sürpriz bir şarkıyla karşımızda. İlk albümünü geçtiğimiz yıl servis eden Kaytranada’nın prodüktörü olduğu “Sweet F’in Love” isimli şarkı, bu sabah saatlerinde internette yerini aldı.

Haiti asıllı Kanadalı prodüktör Kaytranada, geride kalan yıllarda aralarında Mick Jenkins, Talib Kweli, Anderson .Paak, Freddie Gibbs gibi isimlerin de bulunduğu birçok hip hop müzisyeninin albümünde konuk prodüktör olarak yer almıştı. Birçok konuk müzisyenin de yer aldığı ilk solo albümü %99.9 ile birçok müzik otoritesinden övgüler toplayan Kaytranada’nın prodüktörlüğünü üstlendiği yeni Alicia Keys parçası aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.