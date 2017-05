Alison Brie’li yeni Netflix dizisi “GLOW”dan ilk fragman

80’li yılların ünlü televizyon programı Glow’dan ilham alarak hazırlanan ve Alison Brie’nin canlandırdığı karakterin hikayesini konu alan yeni Netflix komedi dizisi GLOW‘dan ilk fragman yayınlandı.

Önümüzdeki ay Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayacak olan GLOW, iş bulma sıkıntısı çeken ve bir yandan ünlü olma hayaliyle yanıp tutuşan Ruth Wilder isimli karakterin hikayesine yoğunlaşıyor. Amerika’da 80’li yıllarda yayınlanmış reality şovlardan biri olan Glow’dan ilham alarak Orange Is the New Black yazarı Carly Mensch ve Homeland senaristi Liz Flahive tarafından aynı isimle yaratılan GLOW, eğlenceli fragmanı ile şimdiden herkesin ilgisini çekmeyi başardı bile.