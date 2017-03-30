alt-J, yoldaki albümünden bir şarkı daha yayınladı: “In Cold Blood”

2 Haziran’da yayınlanacak yeni alt-J albümü Relaxer‘dan ikinci single da dinlemeye açıldı. Joe Newman’ın alıştığımız tekerleme gibi vokalleri ve güçlü üflemelilerle dikkat çeken yeni alt-J şarkısı “In Cold Blood” ismini taşıyor.

Kayıtlarının bir kısmı efsanevi Abbey Road Studios’ta yapılan Relaxer, sekiz parçadan oluşuyor. Grubun hem kendi ismi hem de yeni albümden yayınlanan ilk single olan “3WW”, dijital dünyaya göndermeler yapıyor. “In Cold Blood”ın sözlerinde de benzer detaylar yer alıyor. Söz konusu şarkının Youtube paylaşımı için Mario Epsley tarafından hazırlanan görseller de glitch estetiğindne fazlasıyla besleniyor.

İngiliz grubun üç yıllık aranın ardından yayınlayacağı Relaxer albümünün ikinci single’ı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.