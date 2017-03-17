Altı şarkılık yeni ANOHNI EP’si huzurlarınızda

HOPELESSNESS isimli harika albümüyle geçtiğimiz yıl sıkça gündeme gelen ANOHNI, bir kez daha Oneohtrix Point Never ve Hudson Mohawke ile bir araya geldiği altı şarkılık yeni bir EP ile karşımızda. Paradise ismini taşıyan EP, dijital platformlar üzerinden dinlenebiliyor.

Rough Trade ve Secretly Canadian ortaklığıyla basılan EP eşliğinde bir mektup da yayınlayan ANOHNI, içinde bulunduğumuz küresel krizle erkek ve kadınlar arasındaki eşitsizlikler arasındaki bağa dikkat çekti. Söz konusu mektupta insanoğlunun çevreye veriyor olduğu zararlara da değinen ANOHNI, bu ekolojik tahribatın yaratılışın kendisine yapılmış bir aşağılama ve geri dönülmesi çok zor bir hata olduğunu da vurguladı.

ANOHNI’nin Paradise isimli EP’sinin kapağında konserlerinde ve kliplerinde görülen kadınların çeşitli ifadeleri bulunuyor. Altı parçadan oluşan EP, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Bant Mag. ekibinin 2016 yılında yayınlanan albümler arasından seçtiği En İyi 100 Albüm listesinde de ANOHNI’nin HOPELESSNESS albümü yer alıyordu. Söz konusu listeye buradan ulaşabilirsiniz.