Amadou & Mariam, Erik Truffaz ve Vincent Peirani ve nicesi XXF Very Very French Festival’da

23 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan XXF Very Very French Festival, Fransa’nın farklı türlerdeki yetenekli müzisyenlerini Babylon sahnesinde bir araya getirecek.

Festivalin bu yılki programının öne çıkan isimleri arasında bugüne dek dünyanın dört bir yanından müzisyenlerle yaptığı iş birlikleri ve nefis canlı performanslarıyla tanınan caz müzisyeni Erik Truffaz, Welcome To Mali albümüyle Grammy adaylığı kazanan ikili Amadou & Mariam, Fransa’yla özdeşleşen G-House akımının öncü isimlerinden Amine Edge & Dance ve Fransız caz sahnesinin virtüözlerinden Vincent Peirani bulunuyor.

Festivaldeki tüm konserlerin programını aşağıda görebilirsiniz.

Amadou & Mariam – 23 Kasım Perşembe

Kartell – 24 Kasım Cuma

Cézaire – 24 Kasım Cuma

Erik Truffaz – 25 Kasım Cumartesi

Vincent Peirani – 30 Kasım Perşembe

Amine Edge & Dance – 2 Aralık Cumartesi

Aquaserge – 6 Aralık Çarşamba

Juniore – 6 Aralık Çarşamba

XXF Very Very French konserlerinin biletleri, mobilet.com üzerinden satışta.