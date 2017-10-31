Amadou & Mariam, Erik Truffaz ve Vincent Peirani ve nicesi XXF Very Very French Festival’da

23 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan XXF Very Very French Festival, Fransa’nın farklı türlerdeki yetenekli müzisyenlerini Babylon sahnesinde bir araya getirecek.
Festivalin bu yılki programının öne çıkan isimleri arasında bugüne dek dünyanın dört bir yanından müzisyenlerle yaptığı iş birlikleri ve nefis canlı performanslarıyla tanınan caz müzisyeni Erik Truffaz, Welcome To Mali albümüyle Grammy adaylığı kazanan ikili Amadou & Mariam, Fransa’yla özdeşleşen G-House akımının öncü isimlerinden Amine Edge & Dance ve Fransız caz sahnesinin virtüözlerinden Vincent Peirani bulunuyor.
Festivaldeki tüm konserlerin programını aşağıda görebilirsiniz.
Amadou & Mariam – 23 Kasım Perşembe
Kartell – 24 Kasım Cuma
Cézaire – 24 Kasım Cuma
Erik Truffaz – 25 Kasım Cumartesi
Vincent Peirani – 30 Kasım Perşembe
Amine Edge & Dance – 2 Aralık Cumartesi
Aquaserge – 6 Aralık Çarşamba
Juniore – 6 Aralık Çarşamba
XXF Very Very French konserlerinin biletleri, mobilet.com üzerinden satışta.