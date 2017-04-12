“American Gods”ın aşk tanrıçası Bilquis’le tanışın

Fantastik edebiyatın en önemli yazarlarından Neil Gaiman’ın kült romanı American Gods‘ın merakla beklenen dizi uyarlaması bu ay sonunda Starz’da başlıyor. Dizide Yetide Badaki tarafından canlandırılacak aşk tanrıçası Bilquis’i mercek altına alan yeni bir tanıtım klibi yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda Ricky Whittle, Ian McShane, Crispin Glover ve Gillian Anderson gibi isimlerin de yer aldığı dizinin yaratıcıları, daha önce Heroes için de birlikte çalışmış olan Bryan Fuller ve Michael Green. Daha önce romanının sinema uyarlamalarını birçok kez reddeden Neil Gaiman’ın da senarist ekibinde yer aldığı dizi, 30 Nisan’da başlıyor. Şimdiye dek yayınlanan fragman ve posterlerle büyük heyecan yaratan American Gods‘tan önümüzdeki günlerde daha fazla karakterlere odaklanan klipler karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.

Daha önce Masters of Sex, Criminal Minds ve NCIS gibi dizilerde çeşitli bölümlerde rol alan Nijeryalı oyuncu Yetide Badaki’nin canlandıracağı Bilquis karakterini tanıtan yeni American Gods klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.