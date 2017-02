“American Horror Story”nin yeni sezonu, 2016 ABD başkanlık seçimlerini konu edecek

Her sezonunda farklı bir temayla izleyicilerin karşısına çıkan American Horror Story‘nin yedinci sezonuna dair ilk ipuçları gelmeye başladı. Dizinin yaratıcılarından Ryan Murphy, yeni American Horror Story sezonunun 2016 ABD başkanlık seçimlerini konu edeceğini açıkladı.

Şu sıralar Jessica Lange ve Susan Sarandon’lı yeni dizisi Feud: Bette & Joan için tanıtım etkinliklerine katılan ve röportajlar veren Murphy, Watch What Happens Live With Andy Cohen programında yeni American Horror Story sezonuna dair soruları da yanıtladı. Yedinci AHS sezonunun henüz bir ismi olmadığını belirten Murphy, dizinin bu denli güncel bir konuyu işleyecek olmasının birçokları için farklı bir deneyim anlamına geleceğini dile getirdi.

Dizide Donald Trump’ın da bir karakter olarak yer alıp almayacağı sorusuna “Belki” yanıtını veren Murphy’nin seçimleri bir korku hikayesine çevireceği yeni American Horror Story sezonu şimdiden merak uyandırmaya başladı. Dizinin ilk sezonundan bu yana oyuncu kadrosunda yer alan Evan Peters ve Sarah Paulson, geçtiğimiz haftalarda yeni American Horror Story sezonu için anlaşmaya varmıştı.