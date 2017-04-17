Amerikalı fotoğrafçı Laurie Simmons’ın ilk uzun metraj filmi “My Art”tan fragman

The Pictures Generation üyesi fotoğrafçı Laurie Simmons’ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj film My Art, altmışlı yaşlarındaki bir sanatçıyı merkezine alıyor. Galasını geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali’nde yapan ve övgüler toplayan filmden merak uyandıran bir fragman yayınlandı.

Daha önce kızı Lena Dunham’ın yönetmenliğini üstlendiği Tiny Furniture filminde kendinden yola çıkarak yazılmış bir karakteri canlandıran Laurie Simmons, ilk filminde kızları Lena ve Grace Dunham’la birlikte rol alıyor. Senaryosu da Simmons’a ait olan filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler arasında Robert Clohessy, Josh Safdie, Blair Brown ve John Rothman bulunuyor.

My Art‘tan yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.