Amir Bar-Lev’in Grateful Dead ve dinleyicilerini konu eden belgesel serisi, 2 Haziran’da başlıyor

The Tillman Story belgeseliyle tanınan yönetmen Amir Bar-Lev’in altı bölümlük Grateful Dead belgeseli Long Strange Trip, California’da 1960’ların ortasında kurulan grubun hem çağdaşları hem de kendinden sonrakiler için ne ifade ettiğine ve dinleyicileriyle olan kuvvetli bağlarına odaklanıyor. İlk bölümü 2 Haziran’da Amazon Prime’da yayınlanacak serinin yapımcılığını da Martin Scorsese üstleniyor.

Grubun sadık dinleyici kitleyicisi The Deadheads’i de kapsamlı bir şekilde mercek altına alan belgesel, dönemin psikedelik müzik akımıyla birlikte yıkılan kimi tabuları da gözler önüne seriyor. Toplamda dört saati aşan seri, galasını 25 Mayıs’ta Sundance Film Festival kapsamında yapacak. Festival süresince altı gece üst üste yayınlanacak bölümler, 2 Haziran itibariyle de Amazon Prime aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.

Çeşitli animasyonların da yer alacağı belgesel serisinde birçok etkileyici arşiv görüntüsünün yanı sıra yeni yapılmış röportajlar da bulunacak. Long Strange Trip‘ten The Deadheads’i konu eden kısa bir bölüm, Consequence of Sound aracılığıyla görücüye çıktı.