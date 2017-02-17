Amy Poehler ve Will Ferrell’lı komedi “The House”tan yeni fragman

Neighbors serisinin senaristi Andrew Jay Cohen’in ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan The House, komedi sinemasının iki önemli figürünü bir araya getiriyor. Amy Poehler ve Will Ferrell’ın başrollerini paylaştığı filmden yeni bir fragman görücüye çıktı.

Bir üniversiteye kabul edilen kızlarının okul parasını çıkarabilmek için illegal bir kumarhane işletmeye başlayan bir karı kocayı canlandıran Poehler ve Ferrell’la birlikte, The House‘un oyuncu kadrosunda Jason Mantzoukas, Allison Tolman ve Ryan Simpkins gibi isimler bulunuyor. Bu yaz gösterime girecek olan filmin yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.