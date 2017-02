Ana Lily Amirpour’un yıldızlarla dolu yeni filmi “The Bad Batch”ten fragman

İran sinemasının ilk vampir filmi olan A Girl Walks Home Alone At Night filmiyle büyük ses getiren Ana Lily Amirpour, oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Givoanni Ribisi, Keanu Reeves, Diego Luna, Jim Carrey ve Suki Waterhouse gibi isimlerin yer aldığı The Bad Batch isimli yeni filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yamyamların hüküm sürdüğü bir distopyada geçen filmden yayınlanan ilk fragman kafalarda bazı soru işaretleri bıraksa da, filme dair merak uyandırdığı ortada. Geçtiğimiz yıl çeşitli film festivallerinde gösterilen film, bu yaz ABD’de vizyona giriyor. Türkiye’deki gösterim tarihi henüz bilinmeyen The Bad Batch‘ten yayınlanan yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.