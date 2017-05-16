Anadol “Hatıralar” albüm çıktı partisi, bu cumartesi Bant Mag. Havuz / Bina’da

Geçtiğimiz mart ayında Anadol ismi altında yayınladığı nefis albümü Hatıralar ile karşımızda olan Gözen Atila, kim ki o ile güçlerini birleştirdiği DJ setiyle yeni albümünü bu cumartesi Bant Mag. Havuz / Bina’daki partiyle kutluyor.

Berlin’de yerleşik müzisyen, sanatçı ve DJ Gözen Atila’yı yedi seneyi aşkın süredir üretimde olan pop projesi Anadol ile tanıyoruz. Anadol, Inverted Spectrum Records aracılığıyla 27 Mart’ta yayınladığı yeni albümü Hatıralar’ı kutlamak üzere 20 Mayıs akşamı, orglu müziklerden seçkin bir listeyle birlikte Bant Mag.’in konuğu olarak Bina’ya gelip, kabine geçiyor. Hatıralar albümünün bez çanta içinde USB stick formatındaki özel versiyonunun da alınabileceği gecede Anadol’a, synth pop ikilisi kim ki o DJ setiyle eşlik edecek.