Anadol’un yeni albümü “Hatıralar” için geri sayım başladı

Gözen Atila’nın synth-pop türündeki üretimlerini dinlediğimiz projesi Anadol, yeni albümü Hatıralar‘ı Inverted Spectrum Records etiketiyle çok yakında yayınlamaya hazırlanıyor.

Bir süredir Anadol ismiyle üretimlerini sürdüren ve Berlin’de ikamet eden müzisyen Gözen Atila, sonunda tamamladığı kayıtlarının yer aldığı albümü Hatıralar‘ı yayınlıyor. Inverted Spectrum Records etiketiyle yayınlanacak olan albüm, hem dijital hem de flash disc formatında müzikseverler ile buluşacak. Yayın tarihi belli olmayan Hatıralar albümüyle ilgili detaylı bilgi ve son dakika gelişmeleri için buraya tıklayıp Anadol’u Facebook sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. Anadol’un son olarak geçtiğimiz Dünya Kadınlar Günü’nde paylaştığı videoyu ise aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.