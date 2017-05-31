“Animaniacs”, Steven Spielberg’lü seriler ile geri dönüyor

90’lı yılların en sevilen çizgi filmlerinden olan Animaniacs‘in yeni bölümleri Steven Spielberg ve Warner Bros. ortaklığı ile hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan açıklamaya göre şu sıralar henüz projenin başlarında olduklarını duyuran Steven Spielberg, 90’lı yılların kült çizgi filmi Animaniacs‘i Warner Bros. ortaklığı ile geri döndürmeye hazırlanıyor. İlk kez 1993 yılında yayınlanan ve eğlenceli karakterleri ile dikkat çeken Animaniacs, özellikle popüler kültüre dair göndermeleri ve komik konuları ile nam salmıştı. Spielberg’ün çalışmalarını başlattığı yeni bölümlerle ilgili haberler geldikçe, sizlerle paylaşıyor olacağız.