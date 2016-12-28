Aphex Twin’den yeni şarkı: “tnodvood104”

Son olarak Cheetah isimli EP’sini yayınlayan Aphex Twin, user18081971 kullanıcı adıyla paylaşımlarını Soundcloud üzerinden yapmaya devam ediyor.

Yaz aylarında yayınlanan Cheetah EP’sinin ardından Soundcloud sayfasına “Inventions & Ideas” isimli bir parça yükleyen Aphex Twin, dört aylık aranın ardından dinleyicilerinin karşısına yeni bir şarkıyla çıktı. Ritmik katmanların ön planda olduğu yeni Aphex Twin şarkısı “tnodvood104” ismini taşıyor.

Aphex Twin, önümüzdeki yıl Primavera Sound, Flow Festival ve Field Day gibi festivallerde sahne alacak. İngiliz müzisyenin kapsamlı turne programının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.