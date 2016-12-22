“ARALIK #2” fotoğraf sergisi ve kitap lansmanı, 24 Aralık Cumartesi Yeldeğirmeni’ndeki TOZ’da

Farklı türlerde üretim yapan fotoğraf ve video sanatçılarının bir araya gelerek hazırladığı ARALIK kitabının lansmanı ve fotoğraf sergisinin açılışı, 24 Aralık Cumartesi günü Yeldeğirmeni’nde bulunan TOZ Art Space’de gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl sekiz fotoğraf sanatçısının bir araya gelerek, bir haftalık bir süreçte hem kurgusunu yaptığı hem de kolektif bir şekilde kendi elleriyle hazırladıkları ARALIK kitabı, ikinci sayısı ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kez 14 katılımıcının yer aldığı kitapta, deneyimlerden uzaklaşan ve nesneleri yalın bir bakış açısı ile görmeye odaklanan fotoğraflar yer alacak. ARALIK kitabında yer alan fotoğrafların bir ay süreyle görülebileceği sergi, 24 Aralık Cumartesi günü Yeldeğirmeni’ndeki TOZ Art Space’de açılacak. Kitap lansmanının da gerçekleşeceği etkinlik ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Bu sene ARALIK kitabında yer alacak sanatçıların isimleri ise şu şekilde:

Ahmet Doğu İPEK

Beril GÜR

Begüm YAMANLAR

Burhan ÜÇKARDEŞ

Buşra TUNÇ

Coşkun AŞAR

Çağlar KANZIK

Ege KANAR

Furkan TEMİR

Kürşat BAYHAN

Merve KILIÇER

Sevim SANCAKTAR

Tolga GÜLEÇ

Volkan KIZILTUNÇ

