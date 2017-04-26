Aslı Akbay ve Erim Bilgin’in İngilizce stand-up komedi şovu “Malignant Humour”, ilk kez bu akşam KargART’ta

İstanbullu iki komedyen Aslı Akbay ve Erim Bilgin’in yepyeni İngilizce stand-up komedi şovu Malignant Humour, bu akşam saat 21:00’de KargART sahnesinde olacak. İkilinin hiçbir sınır tanımadığı stand-up şovları için yarı zamanlı bir terapi tanımı yapılıyor.

Daha önce farklı komedi oluşumlarında yer alan Akbay ve Bilgin’in yaklaşık 60 dakika sürecek olan şovunun biletleri, 20:00 itibariyle KargART’tan temin edilebiliyor. Biletler öğrenciler için 15 TL, öğrenci olmayanlar içinse 20 TL. Etkinliğe dair detaylara buradan ulaşabilir, aşağıda da şov için hazırlanmış harika posteri görebilirsiniz.