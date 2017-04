At The Drive-In’den yeni klip: “Hostage Stamps”

17 yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlayacak olan At The Drive-In’den etkileyici bir klip geldi. Stop-motion klip, yeni At The Drive-In albümünde yer alacak şarkılardan “Hostage Stamps” için çekilmiş.

in • ter a • li • a ismini taşıyan yeni At The Drive-In albümü, geçtiğimiz yıl grubun yeni bir turne için buluşmasının ardından kaydedilmişti. Ekibin kurucularından Jim Ward’un gruptan ayrılışının ardından kaydedilen ilk At The Drive-In albümü olan in • ter a • li • a, on bir şarkıdan oluşuyor. Grubun gitaristi Omar Rodriguez-Lopez ve daha önce Muse, Franz Ferdinand ve Jane’s Addiction gibi isimlerle çalışmış olan Amerikalı prodüktör Rich Costey’nin prodüksiyonunu paylaştığı yeni At The Drive-In albümü, 5 Mayıs’ta Rise Records etiketiyle yayınlanacak.

Albümden yayınlanan üçüncü single olan “Hostage Stamps” için çekilen klibin yönetmenliğini Rob Shaw ve Damon Locks üstleniyor. Robotik figürler tarafından yönetilen bir kasabada tutsak tutulan bir karakter ve kendisine baskı uygulayan güçlere karşı verdiği mücadelenin konu edildiği klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.