“Attack On Titan”ın merakla beklenen ikinci sezonu 12 bölüm olacak

İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan anime serisi Attack On Titan‘ın uzun bir bekleyişin ardından gelen ikinci sezonunun ilk bölümü geçtiğimiz hafta sonu izleyicilerle buluştu. Serinin ikinci sezonunun yalnızca 12 bölümden oluşacağı açıklandı.

Hajime Isayama’nın aynı isimli manga serisinden uyarlanan Attack On Titan‘ın ilk sezonu 25 bölüm sürmüştü ve yakın dönemin en dikkat çeken anime çalışmalarından biri olarak dikkat çekmişti. Yaklaşık dört yıldır serinin yeni bölümleri için bekleyişini süren Attack On Titan hayranları, serinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama sonrası hayal kırıklığına uğradı.İkinci sezon bölümlerinin DVD ve Blu-Ray derlemelerinin yakında satışa sunulacağını açıklayan Attack On Titan yapımcıları, iki DVD’den oluşacak sette altışar bölümün yer alacağını duyurdu.

12 bölümlük yeni Attack On Titan sezonu, önceki sezonun biraz sonrasından devam ediyor. Serinin ana karakteri Eren Yeager ve arkadaşlarının, bir süredir şehirde saklanan bir Titan’ı bulmasıyla insanları korumak için yeni bir savaşa girişmesini konu eden ikinci Attack On Titan sezonunun bölümleri her cumartesi dünyaca ünlü anime streaming platformu Funimation üzerinden yayınlanıyor.