Avangart müziğin öncü isimlerinden Fred Frith, yeni kurulan triosuyla bu akşam CRR’de

İngiltere’nin yaşayan en önemli avangart müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Fred Frith, iki genç müzisyenle oluşturduğu triosuyla birlikte bu akşam CRR’de sahne alacak. Fred Frith Trio konserinin ardından da sahnede Terje Rypdal ve Ketil Bjornstad ikilisi olacak.

Kariyeri boyunca Brian Eno, John Zorn, Bill Laswell ve Mike Patton gibi isimlerle üretimler yapmış olan Fred Frith’e, yeni kurulan triosunda davulda Jordan Glenn ve basta Jason Hoopes eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl İsviçreli plak şirketi Intakt Records’tan tamamı doğaçlama 13 şarkıdan oluşan Another Day In Fucking Paradise albümünü yayınlayan üçlü, sürprizlere gebe bir performansla bu akşam İstanbullu dinleyicilerinin karşısında olacak.

Kuzey cazının önde gelen temsilcilerinden Terje Rypdal ve Kteil Bjorntad’ın da gitar-piyano duosu olarak sahne alacağı etkinliğe dair kapsamlı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.