“Avatar”ın devam filmlerinin yayın tarihleri belli oldu

James Cameron’ın 2009 yılında yayınlanan fantastik filmi Avatar‘ın devamı, peşi sıra yayınlanacak dört filmle birlikte geliyor. Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ilk devam filmi, 2020’de vizyonda.

Aslında 2018’de vizyona girmesi beklenen Avatar 2 filminin bir kez daha ertelendiğini geçtiğimiz ay duyuran James Cameron, yaptığı açıklamada toplamda beş film olarak kurgulanan Avatar filmlerine dair heyecan verici fikirlerini izleyicilerle paylaşmak için sabırsızlandığını dile getirmişti. Avatar’ın resmi Facebook sayfasından tüm oyuncular ve set ekibi eşliğinde bir fotoğraf paylaşan Cameron, serinin devam filmlerinin resmi tarihlerini de açıkladı.

Sektördeki en iyi ekiple çalışmanın harika bir hissiyat olduğunu söyleyen Cameron, Avatar macerasının ikinci filminin 18 Aralık 2020’de ve sonraki filmlerin de sırasıyla 17 Aralık 2021, 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025’te vizyona gireceğini açıkladı. Cameron’ın hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği Avatar‘ın devam filmlerinde orijinal kadroda yer alan Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi isimler yine kamera karşısına geçecek.