Aylin Zaptçıoğlu’nun “Festival ve Ziyafet” sergisi yarın Evin Sanat Galerisi’nde açılıyor

Kendine has bir şekilde yarattığı karakterlerin yer aldığı resimleri ile dikkat çeken ressam Aylin Zaptçıoğlu’nun dördüncü kişisel sergisi “Festival ve Ziyafet” yarın açılıyor.

Bugüne kadar birçok karma sergideki üretimleri ile karşımıza çıkan ve daha önce üç kişisel sergi de açan ressam Zaptçıoğlu’nun sıradaki kişisel sergisi “Festival ve Ziyafet” yarın Evin Sanat Galerisi’nde açılıyor. İnsanın evrildiği süreçte topluluk oluşturma ihtiyacını, bunun bireydeki ve etrafındaki yansımalarını konu alan resimlerini ziyaretçiler ile buluşturacak olan Zaptçıoğlu, özellikle figürleri ön plana çıkardığı çizimleri ile tanınıyor. Yarından itibaren 21 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.