Aziz Ansari’den Netflix dizisi “Master of None”ın geleceğine dair açıklamalar

Parks and Recreation‘ın başrol oyuncularından Aziz Ansari ve dizinin senaristlerinden Alan Yang’in yaratıcısı olduğu Netflix dizisi Master of None‘ın ikinci sezonu bu ay yayınlanıyor. Ansari’nin yaptığı açıklamaya göre New York’ta geçen komedi dizisinin üçüncü sezonu için daha uzun süreler bekleyeceğiz.

Eric Wareheim, Kelvin Yu ve Noël Wells’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı Master of None, ilk sezon senaryosuyla Emmy kazanmayı başardı. 30 yaşında bir aktörün New York’ta varolma çabasını konu eden dizinin üçüncü sezonu öncesinde hayatında birtakım değişiklikler olması gerektiğini belirten Ansari, ikinci sezondan sonra uzunca bir ara vereceklerinin sinyallerini verdi. “Bekar bir adamın sürekli eğlenip başka yerlerde yemek yemesine dair anlatacak daha fazla hikayem kalmadı” diyen komedyen, evlenmek ve çocuk sahibi olmanın hayata bakışını değiştirebileceğini ve üçüncü sezonu da farklı bir bakışla yazmak istediğini sözlerine ekledi.

12 Mayıs’ta Netflix’te yayınlanacak ikinci Master Of None sezonunun tanıtım klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.