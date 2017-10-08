BaBa ZuLa, iNSANLAR, Ece Özel ve dahası, 12 Ekim’deki Boiler Room İstanbul’da

İki yıllık aranın ardından İstanbul’a geri dönen Boiler Room, heyecan verici bir programla 12 Ekim’de özel bir geceye davet ediyor.

Kuruluşunun yirminci yılını dünyanın dört bir ucuna uzanan kapsamlı bir turne ve Glitterbeat etiketiyle yayınlanan özel bir derlemeye kutlayan BaBa ZuLa, yerli sahnenin uluslararası platformda en çok dikkat çeken ekiplerinden iNSANLAR, Mini Müzikhol’ün resident DJ’lerinden biri olan ve kendi organizasyonlarıyla da geride bıraktığımız yıllarda nefis partilere imza atan Ece Özel, Luzia İstanbul’un müzik direktörü ve disko / funk / house ekseninde gezen nefis setleriyle dans pistlerinin aranan isimlerinden biri olan Zozo ve New York’taki çeşitli kulüplerin resident DJ’lerinden olan ve farklı coğrafyalardan müzikal etkileşimleri setlerinde bir araya getiren O.BEE, Boiler Room İstanbul partisinin konukları.

Boiler Room İstanbul’a katılmak için buraya tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 12 Ekim’de gerçekleşecek etkinliğe yaptığınız başvurunuza, etkinlikten bir-iki gün kadar önce geri dönüş alacaksınız.

Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.