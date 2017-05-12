BaBa ZuLa ve Kabus Kerim, bu akşam Babylon sahnesinde

Müzik dünyasındaki 20.yıllarını geçtiğimiz aylarda yayınladıkları albümleri ile kutlayan BaBa ZuLa, bu akşam canlı performansı ile Babylon’da. Gece yarısından sonra ise Kabus Kerim DJ setin başında olacak.

Bu yılın başından beri Avrupa, Japonya, Avustralya gibi yerlerde konserler veren BaBa ZuLa, enerjik performanslarından bir yenisini bu akşam Babylon’da sergileyecek. Yerel melodileri kendilerine has bir şekilde yorumlayan grup, 20. yıllarını kutlamak için Glitterbeat Records’dan XX ismini taşıyan albümlerini yayınlamıştı. 22:30 itibariyle Babylon sahnesinde olacak grubun performansının ardından ise yerli kayıtlara yaptığı düzenlemeler ile dikkat çeken deneyimli isim Kabus KerimMidnight Sessions kapsamında DJ kabininde olacak. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.