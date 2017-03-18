BadBadNotGood, Mike D’nin radyo şovuna konuk oldu

Kült topluluk Beastie Boys üyesi Mike D’nin Beats Radio 1’daki radyo programı The Echo Chamber‘a konuk olan BadBadNotGood, Mike D’nin de davullara geçtiği performansı ile karşımızda.

Geçtiğimiz yılın en iyi albümleri arasında yerini alan IV ile müzik dünyasında çok konuşulan isimlerden olmayı başaran BadBadNotGood, son olarak albümlerindeki “Lavender” parçasını Snoop Dogg ile birlikte yeniden düzenledikleri kliplerini yayınlamıştı. Beats Radio 1’da geçtiğimiz yazdan bu yana The Echo Chamber isimli bir radyo programı hazırlayan Mike D’nin bu kez konukları Kanadalı topluluk BadBadNotGood oldu. Piyanist ve müzisyen Galt Macdermot’un “Coffee Cold” parçasını canlı olarak yeniden yorumlayan BadBadNotGood üyelerine, Mike D de davullara geçerek eşlik etti. Performansı Noisey üzerinden izlemek veya Beats Radio One‘dan dinlemek mümkün. Bu arada, aşağıda grubun “Lavender” performansını izleyebilirsiniz.