BADBADNOTGOOD şarkısı “Lavender”in Snoop Dogg’lu versiyonu için çekilen klip yayınlandı

Kanadalı grup BADBADNOTGOOD’un harika albümü IV‘da yer alan “Lavender” şarkısına Snoop Dogg’un vokalleriyle eşlik ettiği yeni bir versiyonu geçtiğimiz hafta sonu dinlemeye açıldı. Söz konusu şarkı için çekilen ilginç klip de dün gece görücüye çıktı.

Innovative Leisure etiketiyle yayınlanan albümde yer alan Kaytranada düeti “Lavender” için geçtiğimiz yılın sonlarında bir klip yayınlanmıştı. Parçanın Snoop Dogg’lu versiyonu, 12 inç plak formatında sınırlı sayıda basılacak. Haziran ayında raflardaki yerini alacak single’ın ön siparişi ve parçanın diğer versiyonlarını da dinlemek için buraya tıklamanız yeterli.

Jesse Wellens ve James DeFina’nın yönetmenliğini üstlendiği klipte Amerikalı aktör Michael Rapaport’u ve Donald Trump ve Harley Quinn benzeri karakterleri görüyoruz. Snoop Dogg ve Trump’ın karşı karşıya geldiği “Lavender (Snoop Dogg’s Nightfall Remix) için çekilen klibi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BADBADNOTGOOD’un IV albümünün üçüncü sırada yer aldığı, Bant Mag.’ın 2016’nın En İyi 100 Albümü listesine buradan ulaşabilirsiniz.