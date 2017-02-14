Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali “Queer Arzu Yabandır” sergisiyle açılıyor

Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali, her yıl şubat ayının son haftası İzmir’de film gösterimleri, panel, atölye ve konser gibi çeşitli etkinliklerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiriliyor. Siyah Pembe Üçgen tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festival ismini aynı tarihlerde bir nefret cinayeti sonucu öldürülmüş açık eşcinsel kimliğiyle insan hakları alanında çalışmalar sunmuş gazeteci yazar Baki Koşar’dan alıyor ve onun anısına ithaf ediliyor.

Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali bu sene belirlenmiş “Performans” temasıyla 20-26 Şubat tarihleri arasında İzmir’de takip edilebilecek. Festival açılışını 20 Şubat’ta Nilbar Güreş’in video işlerine yer veren “Queer Arzu Yabandır” sergisiyle yapıyor. Başta İstanbul ve Viyana olmak üzere farklı şehirlerde sürdürdüğü çalışmalarını bugüne kadar İstanbul Bienali, Sidney Bienali, Berlin Bienali, Sao Paulo Bienali gibi birçok yerde gösteren sanatçı, videolarında toplumsal cinsiyet tartışmalarına odaklanıyor. Geçtiğimiz sene Rampa İstanbul’da “Çift Başlı Yılan” sergisiyle izlediğimiz Nilbar Güreş’in performanslarından yola çıkarak üretilen videolar queer-feminist bir perspektiften toplumsal cinsiyet, kamusal alan ve doğu-batıyı tartışmak için alan açıyor.

Nilbar Güreş’in “Queer Arzu Yabandır” sergisi 20 Şubat Pazartesi saat: 19:00’da K2 Rezidans’ta açılarak Baki Koşar Kültür ve Sanat Festivali’ne startı verecek. Serginin 26 Şubat’a kadar her gün 14:00-18:00 saatleri arası görülebileceğini de ekleyelim.