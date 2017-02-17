Balina, roadside.picnic ve Extreme Parking, yarın akşam Karga’da

Geçtiğimiz aylarda yeni albümleri ile karşımızda olan roadside.picnic, Kaan Golem Akay’ın yeniden gün yüzüne çıkan projesi Extreme Parking ve uzun zamandır Kadiköy’de konser vermeyen Balina’nın sahnede olacağı ÆVOM’un üçüncü etkinliği yarın akşam KargART’ta gerçekleşecek.

Ağaçkakan, Sahtekar ve daha birçok projesiyle tanıdığımız müzisyen Ağaçkakan’ın Mustafa Koçyiğit ile bir araya geldiği ve özellikle sayısız müzisyenle birlikte ürettikleri deneysel hip-hop kayıtlarıyla tanıdığımız roadside.picnic, geçtiğimiz aylarda Le Cafard ismini verdikleri albümlerini dijital ortamlarda yayınladıktan sonra plak formatında da paylaşmıştı. Uzun zamandır Kadiköy’de konser vermeyen Alican Öyke ve Burçin Esin’li Balina’nın da performanslarını izleyebileceğiniz konser, ÆVOM’un portal ismini verdiği konser serisinin üçüncü etkinliği olarak KargART’ta gerçekleşecek. Gecenin en gizemli performansı ise Kaan Golem Akay’ın geçtiğimiz günlerde M4NM bünyesinde yayınladığı ve 2000’lerin başlarından kalan kayıtların bir araya geldiği proje Extreme Parking olacak. Etkinlikle ilgili detayları buradan takip edebilirsiniz.

<a href="http://roadside-picnic.bandcamp.com/album/le-cafard-2">Le Cafard by RSPC</a>