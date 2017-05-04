Bambir, akustik bir konserle bugün Depo’da

Kırk seneye yayılan ve elliden fazla sanatçının yollarının kesiştiği müzik kolektifi Bambir, bu akşam saat 18:30’da Depo Tophane’de akustik bir konser vererek “Mavi Küre” sergisinin açılışını yapıyor.

1970’lerde Gagik “Jag” Barseghyan tarafından Gümrü’de kurulan Bambir, Sovyetler Birliği zamanında geleneksel Ermeni şarkılarını, Komitas’ın ve ortaçağ Ermeni müziğinin modern düzenlemelerini en iyi şekilde sunan bir rock grubu olarak ortaya çıktı. Jag Barseghyan, Bambir üyeleri ve pek çok uluslararası müzisyenle birlikte solo çalışmalarına, grup albümlerine ve performanslarına devam ediyor.

Bambir bu akşam 18:30’da Depo Tophane’de akustik bir konser veriyor. Konser aynı zamanda Gümrü’den Galeri25 sanatçılarının işlerinden oluşan, 14 Mayıs’a kadar açık kalacak “Mavi Küre” sergisinin de açılışını yapacak.

Etkinlik, Anadolu Kültür’ün Ermenistan Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı kapsamında gerçekleşiyor. Girişin ücretsiz olduğunu da ekleyelim!