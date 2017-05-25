“bang.prix” sergisi, bugünden itibaren 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de

Bugün itibariyle 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de kapılarını ziyaretçilere açan bang.prix sergisindeki çalışmalar inovasyon ve sanatı bir araya getiriyor.

Mühendislik, genetik, tasarım gibi birçok farklı disiplinden gelen genç üretimcilerin inovatif projelerini sanatla birleştirdiği çalışmaların yer aldığı bang.prix sergisi, bugünden itibaren 3 Haziran’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de açılan ve öncesinde gerçekleşen yarışma kazananlarının çalışmalarını görebileceğiniz bang.prix, ArtBizTech tarafından düzenleniyor. 26 Mayıs Cuma günü, ayrıca, Ali Alışır’ın katılımıyla bir söyleşinin de gerçekleşeceği serginin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.