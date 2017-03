Banksy, yeni projesi “Walled Off Hotel” ile geri döndü

Filistin’de bulunan Walled Off Hotel’de yer alan odalar için yine çok konuşulacak çalışmalar hazırlayan Banksy, yanına aldığı sanatçılarla birlikte etkileyici bir proje ile karşımızda.

Bugüne kadar neredeyse yaptığı her çalışma ile gündeme oturan Banksy, son olarak kendine has bir şekilde tasarladığı ve kısıtlı bir süre açık olan Dismaland ile tüm dünyada konuşulmuştu. Neredeyse bir buçuk yılın ardından yeniden karşımızda olan Banksy, bu kez Bethlehem’deki Walled Off Hotel’in odalarını bu kez en iyi değil en kötü manzaralar ile kapladı. İsrail ve Filistin’i konu alan çalışmasını yerleştirdiği odasıyla, daha şimdiden çok konuşulan Banksy, ayrıca bu projesinde Sami Musa ve Dominique Petrin ile birlikte de çalıştı. Önümüzdeki hafta rezervasyonları açılacak olan otelle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Otele rezervasyon yaptırmanın çok kolay olmayacağını, tıpkı Tel Aviv havaalanında olduğu gibi kalmak isteyen herkesin birçok soruya maruz kalacağı ve gerçekten burada neden kalmak isteyeceklerinin sorgulanacağını da söyleyen Banksy, West Bank’deki otel projesinin İngiltere ve Filistin arasındaki anlaşmazlık ve kavganın 2017’de tam yüz yıldır sürüyor olmasının yıl dönümü olması açısından da önemli olduğunu açıkladı.