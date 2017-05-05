Bant Mag. DJ set, plak pazarı ve dahası yarın Zorlu PSM Caz Festivali’nde

3 Mayıs’ta başlayan ve her güne yayılmış konserleri ve etkinlikleri ile devam eden Zorlu PSM Caz Festivali’nde yarın ücretsiz olarak gösterilecek filmlerin ardından Bant Mag. DJ set’i dinleyebilirsiniz. Yarın kurulacak plak pazarı da ücretsiz.

Bu sene ilki gerçekleşen Zorlu PSM Caz Festivali, 3-12 Mayıs arasında yerli ve yabancı sahneden birçok ismi ağırlamasının yanı sıra yan etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. Anadolu ve Avrupa yakasındaki çeşitli plakçıların standlarının yer alacağı plak pazarı 14:00 itibariyle ziyaretçilerle buluşacak. Yine gün boyu gerçekleşecek çeşitli workshop’lar ve amfi konserlerinin yanı sıra festivalin büyük çoğunluğu müzik temalı olan belgesel ve film gösterimleri de ücretsiz olarak gerçekleşecek. Film gösterimlerinin ardından ise Bant Mag. ekibinin DJ setini VIP Lounge’da dinleyebilirsiniz.