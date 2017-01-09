Bant Mag. Havuz’daki “Çizer Konuşmaları”nda bu haftanın konuğu Ersin Karabulut

Bant Mag. çizerlerinden Ethem Onur Bilgiç, Sedat Girgin, Furkan Birgün ve Sadi Güran’ın, yaratıcı isimleri konuk ettikleri Çizer Konuşmaları’nın sıradaki konuğu 14 Ocak Cumartesi günü Ersin Karabulut olacak.

Bant Mag. Havuz’da her ay gerçekleşen ve bir çizerin konuk olduğu Çizer Konuşmaları‘nda sıradaki isim özellikle Sandık İçi serisiyle tanınan çizer Ersin Karabulut olacak. Konuk olan çizerlerin kariyerlerine ve bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalarına yoğunlaşan Çizer Konuşmaları, bugüne kadar M.K. Perker, Emrah Ablak, Yıldıray Çınar gibi isimleri konuk etmişti. Bant Mag. çizerlerinden Ethem Onur Bilgiç, Sedat Girgin, Furkan Birgün ve Sadi Güran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen konuşmaların yenisi, 14 Ocak Cumartesi Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek. 17:00’de başlayacak etkinliğe katılımın ücretsiz olduğunu ve yer kapmak için erkenden orada olmanın faydalı olacağını da hatırlatalım! Etkinlikle ilgili detaylara, buraya tıklayarak etkinlik sayfasından ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan da 22 Ekim’de gerçekleşen Çizer Konuşmaları No:1’in kayıtlarını izleyebilirsiniz.