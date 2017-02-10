Bant Mag. Havuz’daki “Çizer Konuşmaları”nda sıradaki konuk Eren Arık

Bant Mag. çizerlerinden Ethem Onur Bilgiç, Sedat Girgin, Furkan Birgün ve Sadi Güran’ın, yaratıcı isimleri konuk ettikleri Çizer Konuşmaları’nın sıradaki konuğu Eren Arık olacak. Özellikle sinema ve video oyunu sektörlerinde çalışmalarını sürdüren Eren Arık‘ın konuk olacağı Bant Mag. Çizer Konuşmaları No:5, 18 Şubat günü gerçekleşecek.

İllüstrasyon ve konsept tasarımlarının yanı sıra müzik ve animasyonla da ilgilenen Arık, yakın zamanda Yeşilçam filmlerini bilim kurgu filmlerine has detaylarla kesiştirdiği Sci-Fi Yeşilçam serisiyle de karşımıza çıkmıştı. Aşağıda çeşitli illüstrasyonlarını görebileceğiniz Eren Arık’ın Ethem Onur Bilgiç, Sedat Girgin, Furkan Birgün ve Sadi Güran’ın sorularını yanıtlayacağı Çizer Konuşmaları No:5, 18 Şubat’ta saat 17:00-19:00 aralığında ücretsiz katılımla gerçekleşecek.