Bant Mag. Havuz’daki kısa film gösterimleri 15 Kasım’da devam ediyor

Tarih:
Kısalar, Sinema
Bant Mag. Havuz’daki kısa film gösterimleri 15 Kasım’da devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen ve farklı formatlardaki kısa filmlerin gösterildiği etkinliklerin ardından, 15 Kasım akşamı Bant Mag. Havuz’da Ethem Onur Bilgiç ve Sidar Serdar Karakaş’ın Bant Mag. için seçtiği 5 kısa filmin gösterimi olacak.

Etkinlikte izleyebileceğiniz kısa filmler ve yönetmenleri ise şöyle:

Boşa Giden Her Şey (Yön: Vural Uzundağ)
Kefaret (Yön: Ali Kışlar)
İki Parça (Yön: Murat Uğurlu)
Siyah Çember (Yön: Hasan Can Dağlı)
C.O.D. (Yön: Onur Doğan)

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