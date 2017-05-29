Bant Mag.’ın sıradaki sergisi “İnsan Dışı by Heval Tonger”, bu cumartesi Bant Mag. Havuz’da açılıyor

Barselona’da sanatın çocuk eğitimindeki rolü alanında yaptığı doktora çalışması ve hem yurt içinde hem de dışındaki çeşitli karma sergilerinden sonra Heval Tonger’nın ilk solo sergisi “İnsan Dışı”, bu cumartesi Bant Mag. Havuz’da açılıyor.

Heval Tonger’nın ilk solo sergisi “İnsan Dışı”, hayvanlar aleminin giderek duyarsızlaştığımız renkli görsel şölenini bize hatırlatıyor. Tonger’in hayvan portreleri, vahşi yaşam belgesellerinin emek yüklü çekimleriyle ortaya koyduğu detayların etkileyiciliğini iki boyutlu bir düzleme yerleşmiş geniş ve ahenkli bir materyal havuzunun ortaya koyduğu katmanlarla yaratıyor. Tonger’in ördüğü farklı doku ve renklerin arasından bizlere bakan çeşitli gözlerse, insanın sanayi devriminden bu yana değişen doğa algısı ve kendini ayırarak varsaydığı merkezi sorgulatan bir canlılıkla bakıyor. “İnsan Dışı” sergisi, 30 Haziran’a dek ziyaret edilebilecek. Sergi sonrasında gerçekleşecek DJ setle ilgili gözünüz bizde olsun.