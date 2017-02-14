Bant Mag. No:55 yayında!

Bant Mag. No:55’in kapağında, 25 Şubat’ta Hey Jüpiter isimli ikinci solo sergisini açacak olan Sadi Güran’ın bir çalışması yer alıyor.

Özellikle 2017’nin başı itibariyle peşi sıra etkileyici albümlerin yayınlandığı yerli sahneyi mercek altına aldığımız No:55’te Ceyl’an Ertem, Gevende, Bubituzak, Lara Di Lara, Palmiyeler, BaBa ZuLa, Elektro Hafız & Derya Yıldırım karşınıza çıkıyor. Müzik ve sinemada geçtiğimiz yılı değerlendirme listelerinin yanısıra A’dan Z’ye: George Michael, Prins Thomas, Adam Driver, Leyla Gediz, Westworld, Toz Artist Run Space, Bianet tarafından hazırlanan 2016 erkek şiddeti grafiği ve daha fazlası Bant Mag.’ın şubat-mart sayısı No:55’te!

Dergiye ulaşmak için sizi bantmag.com/dergi/55‘e alalım!