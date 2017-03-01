Bant Mag. No:55’i Bubituzak ve Palmiyeler’le 4 Mart akşamı Bant Mag. Havuz / Bina’da kutluyoruz

Duyduk duymadık demeyin! Bant Mag.’in 55. sayısı şerefine, bu cumartesi Bant Mag. Havuz / Bina’da partimiz var!



Yeni albümleriyle gündeme düşen iki grup BUBİTUZAK özel bir konser ile, PALMİYELER ise özel bir dj set ile gecemizin konukları. Ve elbette Bant Mag ekibi de zaman zaman dj kabininde! Bu ayrıca bizim için bir bahar temizliği! Bant Mag’in. eski sayılarını, arşivinizdeki eksikleri tamamlamak üzere tozlu depomuzdan çıkardık. Gelin eksik sayılarınızı tamamlayın ve hala görmediyseniz Sadi Güran’ın çiçeği burnunda sergisi ”Hey Jüpiter”i gezin.



Günün programı şöyle:

18:00 – 21:00 – Bahar temizliği!

21:00 – 21:40 – Bubituzak

21:40 -22:30 – Bant Mag. DJ Set

22:30 – 00:00 – Palmiyeler DJ Set

00:00 ve sonrası – Bant Mag.DJ Set