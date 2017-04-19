Bant Mag. “The Hits” gecesi, bu cuma Bant Mag. Havuz / Bina’da

Bant Mag. ekibi, bu cuma akşamı Bant Mag. Havuz / Bina’nın iki farklı katında, iki ayrı kabine geçerek farklı dönemlerden kendilerince hit olan parçaları çalacağı geceyle karşınızda.

Müzik tarihine hit olarak damgasını vurmuş kayıtların tüm akşam boyunca çalacağı ve sayısız janradan parçayı dinleyeceğiniz Bant Mag. The Hits gecesi, bu cuma Bina’da ve Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek. Giriş katında daha yüksek tempolu, zaman zaman gizli ve bizlik hitler, zaman zaman herkesin kanına girmiş şarkılar çalarken; Bina’nın çatı katında ise dingin ve slow hit’ler çalıyor olacak. Dilediğiniz zaman giriş kattaki dansınıza ara verip, en üst katın sakin atmosferinde, slow hit’ler eşliğinde dinlenebilirsiniz. Kısacası bu cuma, Bant Mag. Havuz / Bina’da mekan bizim, hit’ler sizin. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.